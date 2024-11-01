Empresas en EE.UU. temen caos en reembolsos si la Corte declara ilegales aranceles de Trump

El presidente Donald Trump ha advertido del desastre que podría suponer si la Corte Suprema revoca sus aranceles emblemáticos. Para empezar, desataría una pesadilla burocrática con montones de cheques de reembolso. Si el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. que declara ilegales los aranceles de Trump a nivel nacional, el gobierno podría adeudar la mayor parte de los US$165.000 millones en aranceles aduaneros recaudados en lo que va del año fiscal a las empresas que los pagaron.