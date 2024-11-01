Empresas en EE.UU. temen caos en reembolsos si la Corte declara ilegales aranceles de Trump

El presidente Donald Trump ha advertido del desastre que podría suponer si la Corte Suprema revoca sus aranceles emblemáticos. Para empezar, desataría una pesadilla burocrática con montones de cheques de reembolso. Si el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. que declara ilegales los aranceles de Trump a nivel nacional, el gobierno podría adeudar la mayor parte de los US$165.000 millones en aranceles aduaneros recaudados en lo que va del año fiscal a las empresas que los pagaron.
| etiquetas: aranceles , trump , corte , empresas , reembolso
A la larga los aranceles, ya se ha dicho varias veces, tienen un efecto goma y terminan perjudicando más a quien los emite en forma de subida de precios a la ciudadanía de a pie. Pero, oye, que disfruten lo votado.
A veces nos quejamos de que hay leyes que tardan mucho a entrar en vigor, pero al menos no pillan a nadie de sorpresa. Ni hay agencias de correos de todo el mundl reteniendo paquetes porque de pronto no saben como se hace el nuevo trámite para pagar una nueva tasa, una agencia que no sabe cobrar aún un arancel, pero que en cuanto desarrolla un procedimiento lo pide retroactivamente, empresas a… » ver todo el comentario