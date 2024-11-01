edición general
7 meneos
10 clics

Las empresas duplican sus beneficios mientras apenas se recupera poder adquisitivo

A pesar de que la economía haya crecido un 22,5% desde 2008, los salarios solo han aumentado un 2,9, lo que indica que la mayor parte de la riqueza generada se está concentrando en las empresas y en el capital. El sindicato también ha presentado su Anuario 2025, que recoge cerca de 100 victorias sindicales logradas el año pasado.

| etiquetas: beneficios , poder adquisitivo , reparto riqueza
7 0 1 K 76 actualidad
5 comentarios
7 0 1 K 76 actualidad
Aguarrás #2 Aguarrás
Alguien se lo está llevando calentito... Y seguro que los empleados (y la mayoría de pymes) no son... :roll:
2 K 39
#5 Onaj
Tan solo recordar que estos estudios se basan en datos públicos a los que solo se tienen acceso cuando es una empresa que cotiza en bolsa o es una gran empresa con arraigo local a la que le gusta sacar pecho en los medios, como Mercadona.

Cuando se habla de beneficios empresariales no se habla del 95% por ciento de las empresas que son de tamaño micro (INE) y de ahí seguramente el 3-4% no sean tampoco cotizadas ni tengan la obligación de dar sus datos de forma visible y pública para estadísticas.
0 K 14
reivaj01 #1 reivaj01
Puto Perro XanXez
0 K 10
#3 jaramero
Los trabajadores somos cada vez más productivos y se genera más valor por nuestro trabajo, pero eso no permea hacia abajo.
0 K 7

menéame