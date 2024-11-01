Las empresas duplican sus beneficios mientras apenas se recupera poder adquisitivo

A pesar de que la economía haya crecido un 22,5% desde 2008, los salarios solo han aumentado un 2,9, lo que indica que la mayor parte de la riqueza generada se está concentrando en las empresas y en el capital. El sindicato también ha presentado su Anuario 2025, que recoge cerca de 100 victorias sindicales logradas el año pasado.
| etiquetas: beneficios , poder adquisitivo , reparto riqueza
Cuando se habla de beneficios empresariales no se habla del 95% por ciento de las empresas que son de tamaño micro (INE) y de ahí seguramente el 3-4% no sean tampoco cotizadas ni tengan la obligación de dar sus datos de forma visible y pública para estadísticas.