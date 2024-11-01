Empresario ruso intentó comprar un campo de golf cerca del astillero de submarinos nucleares de Reino Unido (ING)

En el Reino Unido, el empresario ruso Yuri Shamara intentó comprar un campo de golf situado junto a una vía férrea que conecta con un astillero nuclear y un centro de residuos radiactivos. La compra, atribuida a su hija, generó preocupación por la presencia de inversores rusos cerca de infraestructuras críticas. Su fortuna está vinculada a una refinería que abastece al ejército ruso y a empresas que evaden sanciones. El gobierno británico teme que estas operaciones formen parte de la guerra híbrida rusa en Europa.

#1 pirat
Cuando los casos son a la inversa, no se revelan tan celosos.
Asimismov #2 Asimismov *
El gobierno británico teme que estas operaciones formen parte de la guerra híbrida rusa en Europa.

¿El gobierno británico teme estar en guerra con Rusia?
No me lo puedo ni de creer.
luiggi #3 luiggi
Uy! No sabía nada ... Soy oligarca ruso sancionado por transportar ilegalmente petróleo para financiar la invasión, e hice la compra usando el nombre de mi hija, pero por el niñito Jesús que todo fue para ayudar en las necesidades del joven equipo del pueblo...
