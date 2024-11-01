edición general
5 meneos
32 clics

La empresa surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins a sus clientes y suspendió las transacciones en la plataforma

La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb entregó por error 620.000 bitcoins a 249 usuarios durante un evento promocional. El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando la compañía envió accidentalmente los bitcoins a los participantes del evento, con un promedio de 2.490 bitcoins por persona (unos 174 millones de dólares a cada uno), de acuerdo con la prensa surcoreana. El error se debió a que un empleado escribió “BTC” (las siglas de la moneda) en lugar de “won coreano” al procesar la recompensa.

| etiquetas: bithumb , bitcoin
4 1 0 K 61 tecnología
9 comentarios
4 1 0 K 61 tecnología
sorrillo #8 sorrillo
#6 y de repente existen así un millón de btc más?

Es en el momento que se retiran los bitcoins de esa plataforma a un monedero bitcoin donde la casa de cambio debe hacer una transacción en la cadena de bloques de ese millón de btc, si la casa de cambio tiene un millón de btc esa transacción podrá hacerla pero si no los tiene no.

En ningún caso existen más btc.

Si ese millón de btc de la casa de cambio son de otros clientes y se lo transfieren por error a uno de ellos entonces tendrán el problema de que cuando el resto de clientes quieran sacar los suyos la casa de cambio no tendrá suficientes para hacer las transacciones.
2 K 20
RanaPaca #9 RanaPaca
#8 aaah entendido, gracias por la explicación!
1 K 17
#4 Febrero_2026
Lo que le pase a la empresa se lo tiene merecido por tener esa mierda de seguridad

Lo siento por la trabajadora que lo pasará mal, pero no es su culpa. Todos podemos cometer errores tontos.
0 K 11
#7 Tronchador.
#4 No hay seguridad que valga si tú mismo ejecutas la orden, creo que no has entendido la situación.
0 K 8
Narmer #1 Narmer
Una pregunta a los entendidos, ¿se puede hacer un “Santa Rita”? Lo pregunto porque se habla de la privacidad del bitcoin y no sé si se refiere a que si lo tienes en tu poder, ya no te lo pueden quitar sin tus claves.
0 K 7
#2 Tronchador. *
#1 El asunto es que si está en el "exchange", en este caso Bithumb, no está en tu poder, de ahí que bloqueen las transacciones, para que los usuarios no se lo transfieran a sus monederos personales, y ahí sí que ya "santa Rita Rita".
Edito: Es como si el servidor de correo te borra el correo, y depende si tienes la cuenta configurada en un gestor de correo podrás conservarlos y si no, no.
2 K 17
sorrillo #3 sorrillo
#1 Esta empresa parece ser una casa de cambio, suelen funcionar de manera que a cada cliente se le muestra el saldo que tienen en la plataforma para cada criptomoneda y moneda FIAT. Mientras los bitcoins estén en esa plataforma ésta puede suspender la retirada de fondos y en ese caso el cliente no tiene control sobre ello, la empresa puede luego modificar el saldo de cada cliente y dejarlo todo como estaba.

Pero si dieron tiempo a clientes a retirar bitcoins de ese saldo que les añadieron…   » ver todo el comentario
5 K 64
RanaPaca #6 RanaPaca *
#3 No lo entiendo, entonces un exchange te puede editar en tu cuenta que tienes un millón de btc y te los puedes llevar a tu cartera, y de repente existen así un millón de btc más? Yo pensaba que con eso de minar y blockchain y tal, están marcados por así decirlo los btc y no te puedes crear moneda de la nada. Es decir, que al intentar pasarte esa cantidad a la cartera, daría algún tipo de error porque no corresponde la cantidad que quieres transferir con lo que realmente tienes.
Pero no tengo…   » ver todo el comentario
1 K 17
pitercio #5 pitercio *
#1 pueden seguir el rastro hasta el infinito, pero es que igual no eran bitcoins, sino apuntes contables dentro del exchange. En cualquier caso, dentro de su plataforma, no son tus claves.
Algunos, ya los habían convertido y/o extraído y lo que podrían hacer es marcarles los btc como ilegítimos para que no se los acepten en la mayoría de exchanges, pero es que si los han cambiado, quien los ha recibido los tiene en una transacción legítima.

Para la mayoría de los usuarios, nunca estuvieron realmente en su poder.
0 K 16

menéame