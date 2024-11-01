La empresa surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins a sus clientes y suspendió las transacciones en la plataforma

La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb entregó por error 620.000 bitcoins a 249 usuarios durante un evento promocional. El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando la compañía envió accidentalmente los bitcoins a los participantes del evento, con un promedio de 2.490 bitcoins por persona (unos 174 millones de dólares a cada uno), de acuerdo con la prensa surcoreana. El error se debió a que un empleado escribió “BTC” (las siglas de la moneda) en lugar de “won coreano” al procesar la recompensa.
| etiquetas: bithumb , bitcoin
Es en el momento que se retiran los bitcoins de esa plataforma a un monedero bitcoin donde la casa de cambio debe hacer una transacción en la cadena de bloques de ese millón de btc, si la casa de cambio tiene un millón de btc esa transacción podrá hacerla pero si no los tiene no.
En ningún caso existen más btc.
Si ese millón de btc de la casa de cambio son de otros clientes y se lo transfieren por error a uno de ellos entonces tendrán el problema de que cuando el resto de clientes quieran sacar los suyos la casa de cambio no tendrá suficientes para hacer las transacciones.
Lo siento por la trabajadora que lo pasará mal, pero no es su culpa. Todos podemos cometer errores tontos.
Edito: Es como si el servidor de correo te borra el correo, y depende si tienes la cuenta configurada en un gestor de correo podrás conservarlos y si no, no.
Pero si dieron tiempo a clientes a retirar bitcoins de ese saldo que les añadieron…
Pero no tengo…
Algunos, ya los habían convertido y/o extraído y lo que podrían hacer es marcarles los btc como ilegítimos para que no se los acepten en la mayoría de exchanges, pero es que si los han cambiado, quien los ha recibido los tiene en una transacción legítima.
Para la mayoría de los usuarios, nunca estuvieron realmente en su poder.