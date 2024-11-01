La empresa surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins a sus clientes y suspendió las transacciones en la plataforma

La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb entregó por error 620.000 bitcoins a 249 usuarios durante un evento promocional. El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando la compañía envió accidentalmente los bitcoins a los participantes del evento, con un promedio de 2.490 bitcoins por persona (unos 174 millones de dólares a cada uno), de acuerdo con la prensa surcoreana. El error se debió a que un empleado escribió “BTC” (las siglas de la moneda) en lugar de “won coreano” al procesar la recompensa.