edición general
22 meneos
17 clics
La empresa del agua de Santa Cruz de Tenerife congeló los salarios a sus trabajadores mientras desviaba fondos a una multinacional

La empresa del agua de Santa Cruz de Tenerife congeló los salarios a sus trabajadores mientras desviaba fondos a una multinacional

Más de 30 empleados han demandado a Emmasa y piden que se anule el acuerdo aprobado en 2012, por el que también se transformó el plan de pensiones y se suspendieron los pluses por antigüedad. Siete años antes, el Ayuntamiento había decidido privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público. En 2007, este fue adjudicado por 25 años a la multinacional Sacyr.

| etiquetas: canarias , tenerife , cc , agua , empresa , privatización
19 3 0 K 192 actualidad
4 comentarios
19 3 0 K 192 actualidad
PaulDurden #1 PaulDurden
No olvidemos detalles como estos...
"Coalición Canaria perdona a Sacyr los 59 millones que pagó por quedarse con el negocio del agua de Santa Cruz de Tenerife"
www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/santa_cruz/coalicion-canar
7 K 116
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Y esto demuestra, una vez más, que la privatización de los servicios públicos nunca beneficia a los currantes.

También lo sufrimos en la Comunidad de Quirón-Madrid.
3 K 54
#4 omega7767
#2 la privatización de las empresas de gestión de aguas en Reino Unido en los 80 por la neoliberal Margaret Thatcher han sido un desastre mayúsculo. Algunas de ellas en números rojos a pesar de que en sus regiones no tienen competición, bonus multimillonarios, sueldazos a los directivos. Durante décadas han evitado hacer mejoras en las infraestructuras y ahora todos los días sueltan aguas fecales en los rios.....
0 K 11
#3 Pitchford
Los pufos americanos del Canal de Isabel II fueron de órdago, unos 100 millones de euros de pérdidas, pagados con la factura del agua de todos los madrileños. Y corrupción de por medio como siempre claro.
1 K 34

menéame