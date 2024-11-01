La empresa del agua de Santa Cruz de Tenerife congeló los salarios a sus trabajadores mientras desviaba fondos a una multinacional

Más de 30 empleados han demandado a Emmasa y piden que se anule el acuerdo aprobado en 2012, por el que también se transformó el plan de pensiones y se suspendieron los pluses por antigüedad. Siete años antes, el Ayuntamiento había decidido privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público. En 2007, este fue adjudicado por 25 años a la multinacional Sacyr.