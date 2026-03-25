Los empollones que mueve los hilos en España (y a los que no les pones cara)

El periodista Rafael Méndez publica un ensayo sobre los negocios paralelos de los funcionarios alfa del país. Escribe Méndez: "En uno de los presupuestos más restrictivos de la democracia, meses antes de que Rodríguez Zapatero congelase las pensiones y quitase una paga extra a los funcionarios para combatir la crisis de Lehman Brothers y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno aprobaba una pensión extra para dos veteranos del franquismo —y los que vinieran después— que no querían irse de su cargo pese a tener casi cien años.