edición general
3 meneos
366 clics

Los empleos que más rápidamente van a crecer en la próxima década, en un revelador gráfico sobre el futuro

El trabajo que más va a despuntar con diferencia es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y es uno de los peores pagados

| etiquetas: empleos , futuro
2 1 2 K 23 actualidad
7 comentarios
2 1 2 K 23 actualidad
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Alquilador de casas, ese es el mejor empleo
2 K 34
Fisionboy #7 Fisionboy
#2 Pero si ya están todas pilladas. En Málaga la gente está comprando locales, incluso de negocios abiertos... para reformarlos y meter una vivienda en cada 35m2. En serio... locales pequeños convertidos en 2 viviendas a pie de calle. Negocios vendidos por sus dueños porque hacen cuentas y con lo que les pagan por el local llegan a la jubilación, sin tener que darse el madrugón ni las 8 horas de curro.
0 K 10
#3 Marisadoro
Bulero
0 K 16
Spirito #4 Spirito
Tengo bolita de cristal a un precio módico. :popcorn:
0 K 9
#5 chocoleches
Especulador de burbujas
0 K 9
#6 solomonovolumen
Encargado de los finiquitos
0 K 9
taSanás #1 taSanás
ni puta idea de como va a ser el mercado laboral dentro de una década, ni yo ni mucho menos Xátaka.
Errónea del tirón
0 K 8

menéame