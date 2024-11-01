·
3

366
clics
Los empleos que más rápidamente van a crecer en la próxima década, en un revelador gráfico sobre el futuro
El trabajo que más va a despuntar con diferencia es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y es uno de los peores pagados
empleos
futuro
#2
elgranpilaf
Alquilador de casas, ese es el mejor empleo
2
K
34
#7
Fisionboy
#2
Pero si ya están todas pilladas. En Málaga la gente está comprando locales, incluso de negocios abiertos... para reformarlos y meter una vivienda en cada 35m2. En serio... locales pequeños convertidos en 2 viviendas a pie de calle. Negocios vendidos por sus dueños porque hacen cuentas y con lo que les pagan por el local llegan a la jubilación, sin tener que darse el madrugón ni las 8 horas de curro.
0
K
10
#3
Marisadoro
Bulero
0
K
16
#4
Spirito
Tengo bolita de cristal a un precio módico.
0
K
9
#5
chocoleches
Especulador de burbujas
0
K
9
#6
solomonovolumen
Encargado de los finiquitos
0
K
9
#1
taSanás
ni puta idea de como va a ser el mercado laboral dentro de una década, ni yo ni mucho menos Xátaka.
Errónea del tirón
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
