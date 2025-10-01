Los empleados de Electronic Arts critican las presiones para utilizar la inteligencia artificial 'en todo'

El problema (o uno de ellos) está en que las herramientas como ReefGPT, el bot interno de EA, producen código con errores o alucinaciones que después debe ser corregido por los programadores; al final, no hay esa reducción de trabajo y se pueden introducir errores difíciles de localizar. También se mencionan las preocupaciones de los equipos creativos, a los que se recomienda entrenar la IA con su propio arte o diseño de niveles, con el riesgo que eso supone para sus puestos de trabajo.