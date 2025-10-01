Los empleados de Electronic Arts critican las presiones para utilizar la inteligencia artificial 'en todo'

El problema (o uno de ellos) está en que las herramientas como ReefGPT, el bot interno de EA, producen código con errores o alucinaciones que después debe ser corregido por los programadores; al final, no hay esa reducción de trabajo y se pueden introducir errores difíciles de localizar. También se mencionan las preocupaciones de los equipos creativos, a los que se recomienda entrenar la IA con su propio arte o diseño de niveles, con el riesgo que eso supone para sus puestos de trabajo.
[...] el tema es motivo de burlas en un canal de Slack reservado a los equipos de EA. Los empleados se mofan de los CEOs que quieren utilizar la IA sin un objetivo concreto:
«Un meme publicado el mes pasado en un canal de Slack destinado a los empleados de Electronic Arts muestra a un personaje de dibujos animados preguntando a tres CEOs qué desean. Estos responden al unísono: « ¡IA! ». Entonces, el hombre pregunta:
'When the dogs won't eat the dog food'
Inside the AI divide roiling video-game giant Electronic Arts
www.businessinsider.com/inside-ai-divide-roiling-video-game-giant-elec
Abajo el capitalismo.