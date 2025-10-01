edición general
Los empleados de Electronic Arts critican las presiones para utilizar la inteligencia artificial 'en todo'

El problema (o uno de ellos) está en que las herramientas como ReefGPT, el bot interno de EA, producen código con errores o alucinaciones que después debe ser corregido por los programadores; al final, no hay esa reducción de trabajo y se pueden introducir errores difíciles de localizar. También se mencionan las preocupaciones de los equipos creativos, a los que se recomienda entrenar la IA con su propio arte o diseño de niveles, con el riesgo que eso supone para sus puestos de trabajo.

senfet
EA: los empleados critican y se burlan del uso obligatorio de la IA

[...] el tema es motivo de burlas en un canal de Slack reservado a los equipos de EA. Los empleados se mofan de los CEOs que quieren utilizar la IA sin un objetivo concreto:

«Un meme publicado el mes pasado en un canal de Slack destinado a los empleados de Electronic Arts muestra a un personaje de dibujos animados preguntando a tres CEOs qué desean. Estos responden al unísono: « ¡IA! ». Entonces, el hombre pregunta:

…  media   » ver todo el comentario
senfet
El artículo original de Business Insider:

'When the dogs won't eat the dog food'
Inside the AI divide roiling video-game giant Electronic Arts

www.businessinsider.com/inside-ai-divide-roiling-video-game-giant-elec
alhambre
Las mejoras productivas benefician al dueño de la fabrica, no al obrero.

Abajo el capitalismo.
eipoc
#3 ya lo dijo Marx. Introducir nuevas herramientas no van a mejorar nunca las condiciones salariales los trabajadores, lo que hará será disminuir la tasa de ganancia. Ahora ganan temporalmente, pero al final perdemos todos.
arreglenenlacemagico
#3 eso quememos las fregonas! que es eso de usar tractor! tractitores no a las mejoras productivas! :shit:
