Un empleado de una aerolínea fue detenido por la policía de Dubái tras compartir fotos de los daños causados por una bomba en un grupo privado de WhatsApp [ENG]

Un empleado de una aerolínea fue detenido por la policía de Dubái tras compartir con sus compañeros, en un grupo privado de WhatsApp, imágenes de los daños causados por los bombardeos en el conflicto de Oriente Medio. La policía accedió al chat privado de WhatsApp, guardó las pruebas y citó al hombre a una reunión antes de detenerlo. La imagen en cuestión mostraba humo elevándose sobre un edificio tras los atentados de marzo de 2026 y solo se había compartido en ese chat privado. El hombre permanece detenido...
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Lo veo más sencillo que lo que apunta #2 (que tampoco lo descarto al 100%)
Que a ver si simplemente alguno de ellos se ha ido de la lengua y ha colaborado para la detención.
Hay una agencia de vuelo que se encarga de decir a los países qué es seguro y qué no. Una de las cosas que no son seguras es compartir imágenes de dentro del aeródromo, incluyendo de un avión. Hasta que no den ellos mismos una foto no se pueden compartir imágenes de ningún tipo.