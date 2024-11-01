Un empleado de una aerolínea fue detenido por la policía de Dubái tras compartir fotos de los daños causados por una bomba en un grupo privado de WhatsApp [ENG]

Un empleado de una aerolínea fue detenido por la policía de Dubái tras compartir con sus compañeros, en un grupo privado de WhatsApp, imágenes de los daños causados por los bombardeos en el conflicto de Oriente Medio. La policía accedió al chat privado de WhatsApp, guardó las pruebas y citó al hombre a una reunión antes de detenerlo. La imagen en cuestión mostraba humo elevándose sobre un edificio tras los atentados de marzo de 2026 y solo se había compartido en ese chat privado. El hombre permanece detenido...