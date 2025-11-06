edición general
2 meneos
26 clics
Emma Stone y Jennifer Lawrence producirán la película de la cerdita Peggy

Emma Stone y Jennifer Lawrence producirán la película de la cerdita Peggy

La nueva cinta, centrada en el personaje, promete revivir una leyenda televisiva y presentar una visión contemporánea de una diva que nunca dejó de brillar

| etiquetas: emma stone , jennifer lawrence , miss peggy , cine
2 0 0 K 19 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 19 cultura

menéame