Las emisiones mundiales de carbón, petróleo y gas alcanzarán un nuevo recórd en 2025

Las emisiones de CO2 procedentes del uso de combustibles fósiles alcanzarán en 2025 un nuevo máximo, según el último informe de Global Carbon Projet, que, por contra, revela que China, el máximo emisor del mundo, podría acabar el ejercicio con una reducción interanual de emisiones, lo que sólo había pasado durante la pandemia de la covid19.Las emisiones por combustibles fósiles de España, subieron el 2 % en 2024 respecto a 2023, impulsadas por el aumento del 6 % de petróleo (altamente relacionadas con el transporte) y cemento (4,5 %).