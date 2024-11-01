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Emisiones de la aviación en Europa alcanzan máximo en 2025 y superan niveles prepandemia

Emisiones de la aviación en Europa alcanzan máximo en 2025 y superan niveles prepandemia

Las emisiones de los vuelos que partieron de aeropuertos europeos en 2025 superaron por primera vez, en un 2 %, los niveles registrados antes de la pandemia, alcanzando un nuevo máximo. El análisis indica que la aviación sigue siendo la fuente de emisiones con crecimiento más rápido de la UE. El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE no se aplica a dos tercios de esta contaminación. Incluye rutas de corta distancia dentro de Europa y deja fuera de su alcance los vuelos de larga distancia, los más contaminantes.

| etiquetas: europa , aviación , emisiones , máximo
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6 comentarios
11 2 0 K 139 MAmbiente
#1 Pitchford *
La UE no pone tasas de emisiones a los vuelos con el exterior por las presiones de Usa y China fundamentalmente. Y las temperaturas subiendo..
3 K 55
Priorat #3 Priorat
#1 Ni del exterior, ni del interior.
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#5 Pitchford *
#3 Según la noticia, los vuelos interiores de la UE sí que tienen unas tasas de carbono, aunque derivadas de una regulación de comercio de emisiones. No sé cuanto supone de coste porcentual, una mierda seguramente.

Edito. Según la IA:

En resumen, las tasas de carbono en 2025 han hecho que el combustible para vuelos interiores de la UE sea notablemente más caro, impulsando un aumento de más del 7% en los costes de combustible de los operadores debido al endurecimiento del sistema ETS (fín de gran parte de los derechos gratuitos) y el inicio de la obligatoriedad del SAF.
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Lamantua #2 Lamantua
Siempre preocupándose por la salud y el medioambiente. :troll:
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DaniTC #4 DaniTC
Pues 2026 va a ser interesante.
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#6 Pitchford
#4 Sí, igual las emisiones vuelven a los años 20. Lo malo, la dependencia que tenemos del turismo. Es como una drogodependencia o peor.
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