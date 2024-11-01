Emisiones de la aviación en Europa alcanzan máximo en 2025 y superan niveles prepandemia

Las emisiones de los vuelos que partieron de aeropuertos europeos en 2025 superaron por primera vez, en un 2 %, los niveles registrados antes de la pandemia, alcanzando un nuevo máximo. El análisis indica que la aviación sigue siendo la fuente de emisiones con crecimiento más rápido de la UE. El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE no se aplica a dos tercios de esta contaminación. Incluye rutas de corta distancia dentro de Europa y deja fuera de su alcance los vuelos de larga distancia, los más contaminantes.
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Edito. Según la IA:
En resumen, las tasas de carbono en 2025 han hecho que el combustible para vuelos interiores de la UE sea notablemente más caro, impulsando un aumento de más del 7% en los costes de combustible de los operadores debido al endurecimiento del sistema ETS (fín de gran parte de los derechos gratuitos) y el inicio de la obligatoriedad del SAF.