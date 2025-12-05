Los embargos de vivienda habitual aumentan y se sitúan en su cifra más alta en cuatro años

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos crecieron un 19,3 % en el tercer trimestre del año y alcanzaron 2.066 procesos, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde 2021, según el INE. No obstante, según los datos publicados este viernes por el INE, el número de inscripciones de certificaciones iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2025 fue de 4.016, lo que supone un descenso del 3,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.