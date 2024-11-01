Embárcate en un viaje alucinante a través del cosmos a la velocidad de la luz [Eng]  

En este vídeo [15:00] de ScienceClic, el artista visual y educador francés Alessandro Roussel lleva a los espectadores en un viaje desde la Tierra hasta las profundidades del cosmos a bordo de una nave espacial hipotética —aunque teóricamente posible— que se aproxima a la velocidad de la luz. Mediante imágenes 3D de gran calidad y explicaciones concisas y bien documentadas, el cortometraje explora cómo se manifestarían las leyes del Universo a velocidades tan extremas y desconocidas, incluyendo qué verían los humanos a bordo de dicha nave y