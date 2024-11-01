edición general
El embajador de Irán asegura que atacarían las bases de Rota y Morón "si fuese necesario": "Sería una reacción, no una agresión"

El representante del gobierno de Irán "espera que no haya necesidad de hacerlo" y respeta la posición de España en el conflicto.

