Embajada rusa y banco Novikombank afinan estrategia para expandir operaciones financieras en Cuba

Embajada rusa y banco Novikombank afinan estrategia para expandir operaciones financieras en Cuba

El embajador ruso en La Habana recibió a directivos del Novikombank para discutir cooperación financiera y un próximo seminario con bancos cubanos. El banco estatal ruso, perteneciente a la corporación estatal Rostec, consolida su influencia en la isla en plena crisis económica.

comentarios
Sinyu #1 Sinyu
Como Rusia siga así dando esquinazos al sistema swift la paz en Ucraina llegará mas pronto de lo esperado
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 ¿Se pueden enviar bananas por el Swift ruso?
Sinyu #3 Sinyu
#2 hasta ahora el comercio era en dolares, y ahora los americanos no podrán poner objecciones a ese comercio. En Rusia no tienen bananas.
cosmonauta #6 cosmonauta
#3 En Rusia tiene rublos. Lo que no entiendo es para qué los quieren los cubanos. Con dolares compras cosas guais, con Yuanes compras tecnología china, pero con rublos.. ¿Que compras?
#8 pozz
#6 Con Rublos se compran sueños :troll:
Huginn #9 Huginn
#6 Pues lo que exporta Rusia, sobre todo materias primas:
www.bloomberglinea.com/mercados/asi-es-el-mercado-de-divisas-en-rusia-
cosmonauta #7 cosmonauta *
#_5 Ya los tienen. Se llaman submarinos.

En todo caso, ¿Para que querrían hacerlo, ahora que ambos países son tan ultraderechistas que casi son lo mismo?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Estaría bonito que ahora Rusia desplegara un "sistema antimisiles" como el que decía la NATO quer;ia en Ucrania ... con esos misiles de doble propósito hipersónicos tan divertidos.

NOTA: Todos lo misiles son doble propósito, aunque estén diseñados para interceptar chismes el en el aire se pueden usar contra tierra .. es más, en los mismo contenedores se pueden mezclar los dos tipos.
Findeton #4 Findeton
¿Crisis económica en Cuba? Me pregunto por qué.
#11 Toponotomalasuerte *
#4 por qué tiene un embargo, bueno, un bloqueo, lo que no entiendo por qué es por qué la tiene jamaica o Haití siendo paraísos regres.
AntiTankie #10 AntiTankie
Los regimenes fascistas son asi
