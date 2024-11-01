edición general
Elvis Presley - If I Can Dream ('68 Comeback Special)

"If I can dream" interpretada por Elvis Presley en el programa especial de la NBC '68 Comeback Special

Tito_Keith #3 Tito_Keith
Con todo lo hillbilly que podía ser el Rey siempre estuvo del lado de los afroamericanos y los ayudó todo lo que pudo y siempre puso de manifiesto que el origen de su música era negra.
mmlv #1 mmlv
La letra:

There must be lights burning brighter somewhere
Got to be birds flying higher in a sky more blue
If I can dream of a better land, where all my brothers walk hand in hand
Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true, oh why

There must be peace and understanding sometime
Strong wind of promise that will blow away the doubt and fear
If I can dream of a warmer sun, where hope keeps shining on everyone
Tell me why, oh why, oh why won't that sun appear

We're lost in a cloud

mmlv #2 mmlv
La canción fue una especie de homenaje a Martin Luther King, asesinado un par de meses antes de esta grabación

es.wikipedia.org/wiki/If_I_Can_Dream
Kamillerix #4 Kamillerix
Y que voz! Elvis always on our minds :foreveralone:
