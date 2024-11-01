Elon Musk resucita su proyecto del Tesla de 25.000 euros para competir con China: así será el modelo más esperado

Tesla atraviesa un momento clave. La compañía estadounidense, que durante años ha liderado el mercado de los vehículos eléctricos, ha visto cómo otras marcas -especialmente la china BYD- le han arrebatado el trono en 2025. Para intentar recuperar el terreno perdido, la marca de Elon Musk ha movido ficha con nuevas versiones más accesibles del Model 3 y el Model Y, aunque los resultados siguen sin ser los esperados.