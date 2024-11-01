edición general
15 meneos
15 clics
A Elon Musk no le gustan los derechos de los trabajadores: la de Tesla es la única fábrica alemana sin sindicar

A Elon Musk no le gustan los derechos de los trabajadores: la de Tesla es la única fábrica alemana sin sindicar

Elon Musk ha librado no pocas batallas contra los sindicatos en Europa. Y acaba de llevarse una estupenda victoria: la fábrica de Tesla en Berlín se ha convertido casi a efectos en la única planta no sindicalizada de Alemania. El potente sindicato germano IG Metall ha conseguido aún menos representación en la votación del comité de empresa celebrado esta semana. Se queda básicamente en manos de Giga United que se alinea con la dirección de Tesla.

| etiquetas: tesla , sindicato , alemania
12 3 0 K 161 actualidad
4 comentarios
12 3 0 K 161 actualidad
pitercio #1 pitercio
Y así en Alemania no va a poder vender más que la fábrica.
1 K 38
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
No me compraba un Tesla ni aunque pudiera
1 K 21
manbobi #4 manbobi
Giga United "nacida de la propia
dirección". Unglaublich.
A ver cómo se diría "padefo" en alemán...
0 K 13
manzitor #3 manzitor
Pues para ser Alemania, es mucho decir. Tienen la legislación laboral de las más avanzadas y veteranas del mundo.
0 K 11

menéame