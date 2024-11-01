A Elon Musk no le gustan los derechos de los trabajadores: la de Tesla es la única fábrica alemana sin sindicar

Elon Musk ha librado no pocas batallas contra los sindicatos en Europa. Y acaba de llevarse una estupenda victoria: la fábrica de Tesla en Berlín se ha convertido casi a efectos en la única planta no sindicalizada de Alemania. El potente sindicato germano IG Metall ha conseguido aún menos representación en la votación del comité de empresa celebrado esta semana. Se queda básicamente en manos de Giga United que se alinea con la dirección de Tesla.