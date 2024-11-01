Elon Musk (Feb. 2025): "Básicamente, Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de impulsar cambios de régimen por todas partes" [ENG]

Elon Musk pidió “eliminar agencias enteras” del gobierno de EE. UU. como parte de su impulso, bajo el presidente Donald Trump, para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades. Musk ofreció un amplio repaso mediante una videollamada a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, de lo que describió como las prioridades de la administración Trump, intercalado con múltiples referencias a la “guerra termonuclear” y a los posibles peligros de la inteligencia artificial.