Elon Musk (Feb. 2025): "Básicamente, Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de impulsar cambios de régimen por todas partes" [ENG]

Elon Musk pidió “eliminar agencias enteras” del gobierno de EE. UU. como parte de su impulso, bajo el presidente Donald Trump, para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades. Musk ofreció un amplio repaso mediante una videollamada a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, de lo que describió como las prioridades de la administración Trump, intercalado con múltiples referencias a la “guerra termonuclear” y a los posibles peligros de la inteligencia artificial.

Antipalancas21
Un veleta y pelota multimillonario, dan asco personas como el
cocolisto
En una sociedad cuerda, éste sr sería tratado de sus problemas psiquiátricos. En una sociedad de psicópatas dirigida por un pederasta y putero, puede decir todas las barbaridades y mentiras sin problemas , es el masca.
#1 Grahml
Elon Musk (Enero 2026):

"¡Enhorabuena, presidente Trump!

Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro para los dictadores malvados de todas partes."
x.com/i/status/2007509838604149168
#5 pirat
Los regres se permiten opinar y apoyar una cosa y la contraria sin sonrojarse.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Se marcan un Pedro Sánchez.
Es un cambio de opinión :troll:
Meneacer
Hoy dirá que su patio trasero es claramente su asunto y chimpún.
