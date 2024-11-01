Elon Musk choca con los reguladores de Nueva York por los planes de X Money

Los planes de Elon Musk para convertir a X (antes Twitter) en una superapp que incluya transferencias de dinero han tropezado con un muro regulatorio en Nueva York. Las autoridades financieras del estado cuestionan la capacidad de la compañía para cumplir con los exigentes requisitos de detección de operaciones vinculadas al terrorismo y al blanqueo de capitales. El proyecto, bautizado como X Money, forma parte de la ambición de Musk de transformar la red social en una aplicación para todo...