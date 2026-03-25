Ellas gordas y ellos obesos, el sesgo de género en la obesidad: «Ocurre cuando, en un grupo, una mujer quiere postre»

La obesidad no es una sola. Cada vez más, se habla de esta condición en plural, en referencia al hecho de que las circunstancias y experiencias de cada paciente pueden ser completamente distintas. En este sentido, las diferencias de género están entre las más destacadas, junto a determinantes sociales como la situación socioeconómica de cada individuo. Desde las investigaciones centradas en cuerpos masculinos hasta la gordofobia que permea la percepción social de las mujeres y de los hombres con sobrepeso, pasando por aspectos biológicos.
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Es broma.
El IMC es un indicador para usar "de primeras", pero no distingue en absoluto la gordura ni obesidad. Además que por tener más musculatura, ese 25 puede darse en hombre delgados pero en forma.