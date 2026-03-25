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Ellas gordas y ellos obesos, el sesgo de género en la obesidad: «Ocurre cuando, en un grupo, una mujer quiere postre»

Ellas gordas y ellos obesos, el sesgo de género en la obesidad: «Ocurre cuando, en un grupo, una mujer quiere postre»

La obesidad no es una sola. Cada vez más, se habla de esta condición en plural, en referencia al hecho de que las circunstancias y experiencias de cada paciente pueden ser completamente distintas. En este sentido, las diferencias de género están entre las más destacadas, junto a determinantes sociales como la situación socioeconómica de cada individuo. Desde las investigaciones centradas en cuerpos masculinos hasta la gordofobia que permea la percepción social de las mujeres y de los hombres con sobrepeso, pasando por aspectos biológicos.

| etiquetas: sesgo , género , obesidad
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5 comentarios
3 0 3 K 21 actualidad
Caresth #1 Caresth
Yo veo el sesgo este continuamente. Mi mujer y yo estamos gordos. No es tremendo pero nos sobran bastantes kilos. En toda reunión familiar o entre amigos se me hace ver mi barriga y se me recomienda bajar un poco y hacer ejercicio. A ella, ni mu.
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traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
#1 ¿Hacen ruido de tuba cuando caminas?

Es broma.
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Bombástico #4 Bombástico
#1 Usáis vestidos integrales floreados?
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Problemas del primer mundo...en fin.
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#5 encurtido
Según detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE), apoyándose en datos de la última Encuesta de Salud de España, la obesidad —definida como un índice de masa corporal o IMC superior a 30— afecta al 15,2 % de los hombres y al 15,1 % de las mujeres mayores de 18 años. Sin embargo, si se observa el sobrepeso —IMC de entre 25 y 30—, un 47 % de los hombres y un 32,9 % de las mujeres lo padecen.

El IMC es un indicador para usar "de primeras", pero no distingue en absoluto la gordura ni obesidad. Además que por tener más musculatura, ese 25 puede darse en hombre delgados pero en forma.
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menéame