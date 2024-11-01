edición general
La élite de Vigo tiene una isla para ella sola aislada del resto de la ciudad. Ahora se arriesga a que eso cambie

Quizás no sea tan famosa como las Cíes, pero Toralla es también una isla única. A su manera, claro. Más que por su fauna y flora, esta pequeña ínsula de la costa sur de Galicia destaca por su situación legal. Aunque está conectada al litoral de Vigo a través de un puente de 400 metros y en teoría debe cumplir la Ley Costas, en la práctica es una urbanización impenetrable para la mayoría de los vigueses. Al final del viaducto hay una garita con un vigilante que restringe el paso al interior de la isla.

