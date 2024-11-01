edición general
Elisa Beni despedida de ElDiario.es por Ignacio Escolar tras tuits (periódicos y sentencias)

Elisa Beni despedida de ElDiario.es por Ignacio Escolar tras tuits (periódicos y sentencias)  

Hemeroteca de Elisa Beni y descripción del conflicto con eldiario.es

duende #1 duende
Y no, no es duplicada, la Hemeroteca del Buitre es lo más parecido a un medio neutral que os podéis encontrar, toca el tema en profundidad, y la conclusión seguro que os sorprende.
carakola #2 carakola
#1 la Hemeroteca del Buitre es lo más parecido a un medio neutral que os podéis encontrar
Muy bueno. xD
#3 JotaMcnulty
#1 a meneame has venido a aportsr neutralidad. En este pozo de analfabetismo. Ánimo!!
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#3 Eres de derechas, no estás para hablar de analfabetismo a nadie.

Excepto si es para dar clases magistrales sobre ello, que ahí sí puedes.
Tx4 #7 Tx4
#3 Tú te lees?
JackNorte #4 JackNorte
#1 Es necesario , dado que ultimamente hay mucha gente que no entiende que y como ha hecho estos años , a mi con la primera imagen con el Naranjo alias Putin es comunista porque se Llama como Lenin me vale. xD
duende #5 duende *
Y sí, soy consciente de que la neutralidad no existe, pero la hemeroteca del buitre es lo más parecido que he encontrado
