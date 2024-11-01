edición general
“Si se elimina al lobo, se desestabiliza todo el ecosistema”

El lobo (Canis lupus) es una especie clave en los ecosistemas europeos, cuyo estatus legal de protección ha experimentado cambios recientes. En 2024, el Convenio de Berna rebajó su categoría de “especie estrictamente protegida” a “protegida” a propuesta de la Unión Europea.

Sinfonico
Basta ver lo que pasó en Yellowstone
www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/exitosa-reintroduc
Pero esto son cosas científicas, el cuñado dirá que son una plaga, desgraciadamente la plaga hoy son los cuñaos
MoñecoTeDrapo
¡Qué gran turrón!
Anfiarao
Quien lo iba a decir eh? Que una especie existe y está ahí (mucho antes que el humano) porque juega un papel fundamental en el ecosistema del que depende ese humano para prosperar.

No somos el epicentro de la evolución. Qué cosas.

#ecologicaliliteracy
Catapulta
Los ecosistemas dependen de todos y cada uno de sus componentes. No sé cómo no se puede entender esto. Y concretamente el grado de implicación es creciente en la pirámide. Los super predadores o predadores finales son un regulador de todo el conjunto.
vviccio
Sin el lobo los herbívoros no dejarían que creciera ni un solo árbol.
