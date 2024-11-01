“Si se elimina al lobo, se desestabiliza todo el ecosistema”

El lobo (Canis lupus) es una especie clave en los ecosistemas europeos, cuyo estatus legal de protección ha experimentado cambios recientes. En 2024, el Convenio de Berna rebajó su categoría de “especie estrictamente protegida” a “protegida” a propuesta de la Unión Europea.
Pero esto son cosas científicas, el cuñado dirá que son una plaga, desgraciadamente la plaga hoy son los cuñaos
No somos el epicentro de la evolución. Qué cosas.
#ecologicaliliteracy