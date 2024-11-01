Las eléctricas temen que industrias con el acceso a red concedido lo pierdan y piden a Red Eléctrica alcanzar un acuerdo para conectarse

Las principales compañías eléctricas han trasladado su preocupación por el riesgo de que industrias que ya cuentan con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica puedan ver cuestionada esa capacidad, debido a los nuevos criterios técnicos aplicados al cálculo de la capacidad disponible. Cuestionan el ritmo inversor de REE en la última década, que, según datos del propio operador, se ha situado de forma recurrente por debajo del límite regulatorio anual, lo que ha contribuido a la saturación actual de la red en zonas clave.