Las eléctricas temen que industrias con el acceso a red concedido lo pierdan y piden a Red Eléctrica alcanzar un acuerdo para conectarse

Las principales compañías eléctricas han trasladado su preocupación por el riesgo de que industrias que ya cuentan con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica puedan ver cuestionada esa capacidad, debido a los nuevos criterios técnicos aplicados al cálculo de la capacidad disponible. Cuestionan el ritmo inversor de REE en la última década, que, según datos del propio operador, se ha situado de forma recurrente por debajo del límite regulatorio anual, lo que ha contribuido a la saturación actual de la red en zonas clave.
| etiquetas: ree , redes , transporte , puntos de conexión , cnmc
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
Cantidad insuficiente, pero es que además REE lleva 10 años invirtiendo por debajo.
Derogar ese limite de inversión es imprescindible si se quieren conectar nuevos generadores y consumidores
Aquí tenemos que las empresas privadas que están teniendo récord de beneficios no invierten en su red y esperan que los demás lo hagamos por ellas.
De ahí que tengan a gente como tu dando la brasa por foros y redes sociales con sus trolas.
Que las empresas privadas tengan récord de beneficios en el extranjero será por algo, y eso no tiene nada que ver con las inversiones en redes de transporte que tiene que acometer REE.