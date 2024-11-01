edición general
El Gobierno lanza la consulta pública para celebrar la primera subasta de eólica marina en España

"Se pretende establecer un procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar a instalaciones eólicas offshore un régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red y prioridad en concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre", explica el Ministerio. La Hoja de Ruta para la eólica marina consistía en instalar entre 1 y 3 gigavatios para 2030, algo que no podrá suceder por cuestiones de tiempo. Aunque se lanzara la subasta a finales de año, los parques tardarían cerca de 8-10 años en construirse.

#1 Tensk
Nos hemos cargado los paisajes de monte, ahora también los de mar.
