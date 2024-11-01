edición general
Las elecciones no son un juego donde lo importante es participar…

Sobre la importancia de no quedarse en casa cuando llegan las elecciones, votar es muy importante.

Pertinax #6 Pertinax
Aquí uno que no vota, pero se queja.
johel #4 johel
#3 viñeta!
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 ok, erc o ac?
johel #7 johel
#5 Si tu interes es una bota aplastandote el craneo, ac. Sin duda. :shit:
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#7 Según qué haya pisado antes la bota, lo mismo su CI sube.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#7 y los demás?
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 quizás sea bueno una gran ostia para que la gente reaccione... pq lo de medias ostias no está funcionando
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Claro, pero cuando estás desencantado con los tuyos y te niegas a votar a los otros... pues abstención.
johel #2 johel
#1 Si no vas a votar acabas beneficiando a los partidos mayoritarios de forma indirecta, no votando contribuyes a mantener el bipartidismo que es el cancer de todas las democracias.
En el peor de los casos votar a cualquiera que pueda llegar al umbral del grupo mixto es mejor que no ir a votar.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 ya... pero no puedo votar ni con pinza en la nariz. Los que más me convienen por mis intereses son ERC o AC. Me niego.
#10 _894
#3 vota nulo. Haz que tú voto aparezca de color negro en el quesito de Telecinco.
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#10 uhmmm no cambia nada... no es lo mismo nulo que en blanco o no votar, y nulo tiene nula utilidad.
#14 _894
#13 Votar por rojo o azul, verde o morado es votar por la perder derechos lentamente. I no votar tampoco me parece adecuado, porqué con lo que costó conseguirlo, no me parece adecuado desperdiciarlo. A mí almenos me sirve de expresión de inconformidad.
#9 Eukherio
#1 Es simple teoría de juegos. Imagina que te dan a elegir entre un tortazo flojo en la cara o un puñetazo fuerte. Las dos opciones son una puta mierda, y acabas peor de lo que estaba, pero seguramente te interese más la primera, porque duele menos. Ahora imagina que en caso de no responder te tocase, sí o sí, la segunda. Eso es lo que suele pasar en las elecciones, que muchos que no votan por decepción con los suyos se acaban comiéndose a los otros que siempre les disgustaron más.
