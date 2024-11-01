·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9242
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7408
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6204
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
4827
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
6133
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
más votadas
564
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
487
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
433
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
641
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
668
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
Las elecciones no son un juego donde lo importante es participar…
Sobre la importancia de no quedarse en casa cuando llegan las elecciones, votar es muy importante.
|
etiquetas
:
votar
,
participación
,
futuro
3
1
0
K
31
politica
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
31
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Pertinax
*
Aquí uno que no vota, pero se queja.
3
K
46
#4
johel
#3
viñeta!
1
K
20
#5
DayOfTheTentacle
#4
ok, erc o ac?
0
K
8
#7
johel
*
#5
Si tu interes es una bota aplastandote el craneo, ac. Sin duda.
1
K
20
#8
CerdoJusticiero
#7
Según qué haya pisado antes la bota, lo mismo su CI sube.
0
K
10
#11
DayOfTheTentacle
#7
y los demás?
0
K
8
#12
DayOfTheTentacle
#9
quizás sea bueno una gran ostia para que la gente reaccione... pq lo de medias ostias no está funcionando
0
K
8
#1
DayOfTheTentacle
Claro, pero cuando estás desencantado con los tuyos y te niegas a votar a los otros... pues abstención.
0
K
8
#2
johel
*
#1
Si no vas a votar acabas beneficiando a los partidos mayoritarios de forma indirecta, no votando contribuyes a mantener el bipartidismo que es el cancer de todas las democracias.
En el peor de los casos votar a cualquiera que pueda llegar al umbral del grupo mixto es mejor que no ir a votar.
0
K
10
#3
DayOfTheTentacle
#2
ya... pero no puedo votar ni con pinza en la nariz. Los que más me convienen por mis intereses son ERC o AC. Me niego.
0
K
8
#10
_894
*
#3
vota nulo. Haz que tú voto aparezca de color negro en el quesito de Telecinco.
0
K
6
#13
DayOfTheTentacle
#10
uhmmm no cambia nada... no es lo mismo nulo que en blanco o no votar, y nulo tiene nula utilidad.
0
K
8
#14
_894
#13
Votar por rojo o azul, verde o morado es votar por la perder derechos lentamente. I no votar tampoco me parece adecuado, porqué con lo que costó conseguirlo, no me parece adecuado desperdiciarlo. A mí almenos me sirve de expresión de inconformidad.
0
K
6
#9
Eukherio
#1
Es simple teoría de juegos. Imagina que te dan a elegir entre un tortazo flojo en la cara o un puñetazo fuerte. Las dos opciones son una puta mierda, y acabas peor de lo que estaba, pero seguramente te interese más la primera, porque duele menos. Ahora imagina que en caso de no responder te tocase, sí o sí, la segunda. Eso es lo que suele pasar en las elecciones, que muchos que no votan por decepción con los suyos se acaban comiéndose a los otros que siempre les disgustaron más.
0
K
8
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En el peor de los casos votar a cualquiera que pueda llegar al umbral del grupo mixto es mejor que no ir a votar.