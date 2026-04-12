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Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Viktor Orbán ha sido primer ministro de Hungría durante 16 años seguidos. Un total de veinte años —incluyendo su primer mandato, entre 1998 y 2002— de democracia iliberal húngara al frente de Fidesz. Ahora, sin embargo, de entre las filas de su propio partido ha surgido quien, según las encuestas, podría acabar expulsándole del Parlamento.

| etiquetas: elecciones hungría , viktor orbán , ue , ucrania
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2 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
QueTodo es Ucrania.Que haya un tipo que se niega a participar en la locura del belicismo contra Rusia no pueden soportarlo unos dirigentes europeos que desconocen el valor de la diplomacia.
Desde luego Orban es un bicho,eso sin duda, pero afirmo que si se supeditara a la política frentista de VonderLayen y cía todo sería pelillos a la mar.
La opción opositora no es mejor,de hecho era del mismo partido y está contra toda política LGTB y de libertades.Lo que marca la diferencia es que sería un peón más de la política suicida europea.
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Cehona #2 Cehona
#1 Lo de pasar información sensible a Rusia por parte de Orban, no lo llamaría diplomacia.
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menéame