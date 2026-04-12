Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Viktor Orbán ha sido primer ministro de Hungría durante 16 años seguidos. Un total de veinte años —incluyendo su primer mandato, entre 1998 y 2002— de democracia iliberal húngara al frente de Fidesz. Ahora, sin embargo, de entre las filas de su propio partido ha surgido quien, según las encuestas, podría acabar expulsándole del Parlamento.