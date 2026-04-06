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El porno de Vox

El porno de Vox

Recientemente, andan escandalizados por unos talleres dirigidos al alumnado del ciclo inicial de Primaria, a partir de 6 años, en la escuela pública Pins del Vallès. Sesiones como esas forman parte de una estrategia de la Generalitat para extender la educación afectiva y sexual al currículo escolar. La medida trata de prevenir los abusos infantiles y la mala educación de las redes. Pero, ¿desde cuándo los pirómanos se preocupan por el bienestar de los niños y las niñas?

| etiquetas: vox , educación sexual , talleres , niños
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3 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Que consideren "porno" una clase de educación afectiva y sexual demuestra la clase de putos depravados que es la escoria de Vox.

Si hay algún "enemigo de España" ése es Vox.
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rogerius #3 rogerius
#1 Has querido decir PPVox. La misma mierda son.
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ronko #2 ronko
Porno verlos ni oírlos lo que sea...
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menéame