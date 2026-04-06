El porno de Vox

Recientemente, andan escandalizados por unos talleres dirigidos al alumnado del ciclo inicial de Primaria, a partir de 6 años, en la escuela pública Pins del Vallès. Sesiones como esas forman parte de una estrategia de la Generalitat para extender la educación afectiva y sexual al currículo escolar. La medida trata de prevenir los abusos infantiles y la mala educación de las redes. Pero, ¿desde cuándo los pirómanos se preocupan por el bienestar de los niños y las niñas?