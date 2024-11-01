El operon lac

Lactosa: ¡es lo que hay para la cena! Aunque eso puede no sonar delicioso para nosotros (la lactosa es el azúcar principal en la leche y probablemente no quieras comerla sola), la lactosa puede ser una comida excelente para la bacteria E. coli. Sin embargo, solo engullirán la lactosa cuando otros azúcares mejores, como la glucosa, no están disponibles.