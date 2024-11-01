El operon lac

edición general
Lactosa: ¡es lo que hay para la cena! Aunque eso puede no sonar delicioso para nosotros (la lactosa es el azúcar principal en la leche y probablemente no quieras comerla sola), la lactosa puede ser una comida excelente para la bacteria E. coli. Sin embargo, solo engullirán la lactosa cuando otros azúcares mejores, como la glucosa, no están disponibles.

Catapulta #1 Catapulta
Vengo a pasarme Meneame.

A menudo veo portadas de programación, Linux, ordenador cuántico e ingeniería de motor. Lo que veo muy poco es sobre ciencias puras. He pensado que algún usuario podría agradecer algo de biología más profunda que el apareamiento del chochín.
Ripio #2 Ripio *
#1 Yo pensaba que este envío era de música y que un operon era una ópera especialmente larga.
:troll: :-P
Catapulta #3 Catapulta
#2 Pues si con eso lo meneas, te digo que si es una opera xD
Ripio #4 Ripio
#3 Lo he meneado antes de comentar.
:-P
Catapulta #5 Catapulta
#4 que guay ya somos como la banda de las portadas!!
gustavocarra #6 gustavocarra
Mi sistema genético favorito en.wikipedia.org/wiki/GUS_reporter_system
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#6 Si, si abuelo, pero seguro que no sabes nada de sistemas de regulación complejos como MER11, lo que hace que las anotaciones actuales de variantes no valgan una mierda.
