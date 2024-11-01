El operon lac

Lactosa: ¡es lo que hay para la cena! Aunque eso puede no sonar delicioso para nosotros (la lactosa es el azúcar principal en la leche y probablemente no quieras comerla sola), la lactosa puede ser una comida excelente para la bacteria E. coli. Sin embargo, solo engullirán la lactosa cuando otros azúcares mejores, como la glucosa, no están disponibles.
| etiquetas: operon , lac , lactosa , genetica
A menudo veo portadas de programación, Linux, ordenador cuántico e ingeniería de motor. Lo que veo muy poco es sobre ciencias puras. He pensado que algún usuario podría agradecer algo de biología más profunda que el apareamiento del chochín.