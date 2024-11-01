El imperio (JRMora)

El Tercer Reich, paradójicamente fue de los imperios más modestos en lo que respecta a previsiones de duración. Adolf Hitler proclamó su imperio como el "Reich de los mil años" (Tausendjähriges Reich), pero duró solo 12 años y poco más de 3 meses. (...) Pero los que se vinieron más arriba fueron los romanos. En el imperio romano se creía, porque era una creencia religiosa y no solo simple propaganda, que el imperio estaba destinado a perdurar eternamente. El imperio de Estados Unidos es aún joven.