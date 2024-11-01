edición general
El dinero manda

Traducción del artículo de opinión publicado por George Monbiot el 16 de enero de 2026 en The Guardian: "La desigualdad perjudica todos los aspectos de nuestras vidas. Décadas de investigación de Pickett y Wilkinson muestran que una mayor desigualdad se asocia con un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la salud pública, un aumento de las adicciones, un menor nivel educativo, una mayor ansiedad por el estatus social (que conduce a un mayor consumo de bienes posicionales), un aumento de la contaminación y una serie de otros males".

Feindesland
Es urgente un redistribución de los apuntes de álgebra.

:-D

Quién los ha tenido alguna vez gana, de manera consistente, casi el doble que quienes nunca los han tenido. ¡¡Desigualdad!
1 K 27
diablos_maiq
#1 Hay que evitar la camas. Más del 90% de la población muere en una.
0 K 10
_219
En Cuba está prohibida la libre empresa. No compares regímenes subdesarrollados con Europa, por Dios. :wall:
0 K 12
Findeton
#3 La desigualdad económica es un hecho natural. Igual que otro tipo de desigualdades, como por ejemplo sobre la edad, altura, inteligencia, belleza, personalidad, salud...

Y la desigualdad económica no tiene que ver con la moralidad. La moralidad juzga las acciones humanas. La desigualdad es un hecho, un estado de las cosas, y por tanto no hay nada que juzgar. Otra cosa es que alguien realice un robo o cualquier acción inmoral para enriquecerse, eso sí es inmoral. Pero si a través de acciones…   » ver todo el comentario
0 K 9
_219
#7 Lo que tú quieras pero prohibir la libre en empresa hoy en día es cavar la tumba de los ciudadanos de un país. Llámese Cuba o Nicaragua.
0 K 12
Findeton
#8 Estoy de acuerdo. Pero voy más allá, la desigualdad económica no es mala. No puede serlo, porque no tiene que ver con la moralidad.
0 K 9
diablos_maiq
#5 si pagas tú, no lo dudes
0 K 10
Findeton
En Cuba son todos muy iguales, pobres como las ratas, y los autores del artículo no querrían vivir ahí.
0 K 9
diablos_maiq
#2 pero irían encantados a Haití
0 K 10
Findeton
#4 Si tú lo dices. Yo creo que irían encantados a Suiza, Andorra...
0 K 9

menéame