El dinero manda

Traducción del artículo de opinión publicado por George Monbiot el 16 de enero de 2026 en The Guardian: "La desigualdad perjudica todos los aspectos de nuestras vidas. Décadas de investigación de Pickett y Wilkinson muestran que una mayor desigualdad se asocia con un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la salud pública, un aumento de las adicciones, un menor nivel educativo, una mayor ansiedad por el estatus social (que conduce a un mayor consumo de bienes posicionales), un aumento de la contaminación y una serie de otros males".
Quién los ha tenido alguna vez gana, de manera consistente, casi el doble que quienes nunca los han tenido. ¡¡Desigualdad!
Y la desigualdad económica no tiene que ver con la moralidad. La moralidad juzga las acciones humanas. La desigualdad es un hecho, un estado de las cosas, y por tanto no hay nada que juzgar. Otra cosa es que alguien realice un robo o cualquier acción inmoral para enriquecerse, eso sí es inmoral. Pero si a través de acciones… » ver todo el comentario