El dinero manda

Traducción del artículo de opinión publicado por George Monbiot el 16 de enero de 2026 en The Guardian: "La desigualdad perjudica todos los aspectos de nuestras vidas. Décadas de investigación de Pickett y Wilkinson muestran que una mayor desigualdad se asocia con un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la salud pública, un aumento de las adicciones, un menor nivel educativo, una mayor ansiedad por el estatus social (que conduce a un mayor consumo de bienes posicionales), un aumento de la contaminación y una serie de otros males".