edición general
34 meneos
77 clics
El Asunto Lavon

El Asunto Lavon

Se trataba de una operación de falsa bandera (operaciones efectuadas por un determinado país u organización para aparentar haber sido llevadas a cabo por otros) en la que agentes israelíes cometerían atentados y acciones de sabotaje contra objetivos británicos y norteamericanos en Egipto, creando un clima de violencia e inseguridad y haciendo creer a los británicos que la seguridad del Canal peligraba si retiraban sus tropas.

| etiquetas: lavon affair , falsa bandera , atentados , contra , aliados
20 14 1 K 381 cultura
3 comentarios
20 14 1 K 381 cultura
security_incident #2 security_incident
#1 así es como consiguieron que los judíos del mundo árabe emigraran como colonos a Palestina. Luego los ponían en asentamientos en el frente como carne de cañón ya que dí, eran judíos, pero de Pantone equivocado
3 K 67
Catapulta #3 Catapulta
7 votos k20 de los de siempre y a portada.

Los demás a hacer cola aunque os voten 30.
0 K 14

menéame