El ejército venezolano prepara una respuesta guerrillera en caso de un ataque estadounidense [ENG]

Venezuela está desplegando armas, incluyendo equipo de fabricación rusa con décadas de antigüedad, y planea organizar una resistencia de estilo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación vistos por Reuters. El presidente estadounidense Donald Trump insinuó la posibilidad de realizar operaciones terrestres en Venezuela, afirmando que "el territorio será el siguiente objetivo" tras varios ataques contra presuntos buques...