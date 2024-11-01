Ejercito ucraniano derriba un helicóptero ruso de ataque KA52 usando un dron cuadricoptero FPV

Ejercito ucraniano consigue derribar un helicóptero de ataque ruso KA52 usando un dron cuadricoptero equipado con explosivos, durante una misión de ataque en el frente por parte de una pareja de helicópteros rusos

| etiquetas: ucrania , helicóptero , ruso , k52 , derribo
epa2 #2 epa2
En el vídeo se ve cómo ejecutan a los dos pilotos del helicóptero y luego se ven sus cadáveres humeantes tirados en el suelo pero ojo, el titular es que se ha derribado un helicóptero de 16 millones, todo muy humano desde luego que si, ¿Qué pasó con eso de ejecutar a los prisioneros?
cosmonauta #4 cosmonauta
#2 ¿Que prisioneros?
Andreham #5 Andreham
#2 Mientras los abuelos no se sienten a hablar porque están muy enfurruñados el uno con el otro; los zagales que están muriendo ya no se la juegan a que sobreviva nada y que pueda volver más tarde a matarlos otra vez.

Lo lógico sería que tanto el capturado como el capturador se girasen y se cargasen al que les manda disparar, pero en fin, cuando llevas cuatro años jugándote la vida a diario la cabeza no riega.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Volar a ¿20 metros? de altura, lo haga quien lo haga, es una temeridad.
Artillero #1 Artillero
x.com/i/status/2035051107492237675
Aquí otro video que muestra otro punto de vista del ataque y derribo
epa2 #3 epa2
Asco de guerra y de mundo y de los que se alegran de los desgraciados muertos en las guerras, sean de uno u otro bando
