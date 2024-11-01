·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11944
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9758
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5282
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4918
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
4709
clics
Tortilla pal concurso
más votadas
655
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
571
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
287
Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo
490
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
508
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
49
clics
El Ejército no encuentra raciones de campaña para dar de comer a los militares en maniobras
Declara desierto un macrocontrato de 21 millones de euros para todas las Fuerzas Armadas. Descartó todas las ofertas tras detectar defectos críticos
|
etiquetas
:
defensa
,
militares
,
empresas
4
1
0
K
57
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
Un análisis del Centro Militar de Veterinaria sobre una
lata de cocido madrileño
concluyó que el producto era “no estable” desde el punto de vista de la estabilidad térmica. Calificó ese defecto como crítico.
cocido madrileño en lata... jajá, cuál sería la empresa? mentes lúcidas!
1
K
33
#4
teneram
#1
¿Litoral?
2
K
45
#5
YSiguesLeyendo
*
#4
con "la empresa" me refiero a la distribuidora de alimentación que incluyó ese producto... el contrato es para la distribuidora (El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, etc), no para las marcas de los productos correspondientes (Gallina Blanca, Litoral, Casa Tarradellas, etc.)
0
K
20
#8
Antipalancas21
#4
Ese sera muy caro seguramente.
0
K
20
#2
tul
*
esos contratos mostraban una total carencia de sobres por lo que no les sirve ninguno
1
K
22
#10
NO86
#2
Si fuera para hacer un estadio de fútbol, una estación de metro o un contrato de publicidad tendrían millones de sobra para sobrecostes.
Pero como es para dar de comer a militares rasos, LO MÍNIMO ES MUCHO.
0
K
7
#3
MoñecoTeDrapo
Maniobras Orquestales en la Oscuridad
1
K
17
#7
camvalf
#3
Pero que vintage eres...
0
K
11
#6
joffer
Que hablen con Roig
0
K
11
#9
uyquefrio
Haber estudiao colega.
0
K
10
#11
ezabarte
Pos bocata de mortadela y p'alante, como siempre...
0
K
6
#12
devilinside
#11
Coño, pues las raciones de campaña del ejército español siempre han tenido muy buena fama. Cuando yo hice la mili estaban mejor que la comida del cuartel
0
K
12
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero como es para dar de comer a militares rasos, LO MÍNIMO ES MUCHO.