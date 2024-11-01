edición general
El Ejército no encuentra raciones de campaña para dar de comer a los militares en maniobras

El Ejército no encuentra raciones de campaña para dar de comer a los militares en maniobras

Declara desierto un macrocontrato de 21 millones de euros para todas las Fuerzas Armadas. Descartó todas las ofertas tras detectar defectos críticos

YSiguesLeyendo
Un análisis del Centro Militar de Veterinaria sobre una lata de cocido madrileño concluyó que el producto era “no estable” desde el punto de vista de la estabilidad térmica. Calificó ese defecto como crítico. cocido madrileño en lata... jajá, cuál sería la empresa? mentes lúcidas!
teneram
#1 ¿Litoral?  media
YSiguesLeyendo
#4 con "la empresa" me refiero a la distribuidora de alimentación que incluyó ese producto... el contrato es para la distribuidora (El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, etc), no para las marcas de los productos correspondientes (Gallina Blanca, Litoral, Casa Tarradellas, etc.)
Antipalancas21
#4 Ese sera muy caro seguramente.
tul
esos contratos mostraban una total carencia de sobres por lo que no les sirve ninguno
NO86
#2 Si fuera para hacer un estadio de fútbol, una estación de metro o un contrato de publicidad tendrían millones de sobra para sobrecostes.
Pero como es para dar de comer a militares rasos, LO MÍNIMO ES MUCHO.
MoñecoTeDrapo
Maniobras Orquestales en la Oscuridad
camvalf
#3 Pero que vintage eres...
joffer
Que hablen con Roig
uyquefrio
Haber estudiao colega. :troll:
ezabarte
Pos bocata de mortadela y p'alante, como siempre... {0x1f37a}
devilinside
#11 Coño, pues las raciones de campaña del ejército español siempre han tenido muy buena fama. Cuando yo hice la mili estaban mejor que la comida del cuartel
