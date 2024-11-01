edición general
47 meneos
47 clics
El ejército israelí admite ahora el recuento de Hamás de más de 71.000 muertos en Gaza

El ejército israelí admite ahora el recuento de Hamás de más de 71.000 muertos en Gaza

Estimaciones independientes basadas en la experiencia de conflictos anteriores, informaciones confirmadas y metodología epidemiológica sugieren cifras mucho mayores, de entre 300.000 y 600.000 muertes, si se tienen en cuenta todas las víctimas causadas por la crisis humanitaria provocada por Israel.

| etiquetas: israel , reconoce , 71.000 muertos , gaza
37 10 0 K 372 actualidad
11 comentarios
37 10 0 K 372 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 candonga1
A ver cuánto tarda la UE en declarar a Israel estado terrorista, como ha hecho con la Guardia Revolucionaria de Irán.
19 K 222
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Los abanderados de "el mundo libre" dirán que "Israel es la única democracia de Oriente Medio" y que, como defensores de "el mundo basado en reglas" lo que hay que hacer es apoyarles.
4 K 79
#7 soberao *
#2 Te sacan la carta del antisemitismo que vas contra los judíos y su cultura, cuando como los del ISIS, asesinar, destruir ciudades y pueblos, monumentos históricos, universidades, colegios, mezquitas, iglesias, hospitales y demás infraestructura civil no forma parte de ninguna cultura ni de ninguna religión y denunciar y parar esto es un deber como ser humano.
Alimentando el supremacismo sionista para pasar de follones.
3 K 62
#3 k3ym4n
Si admite 71000 es que hay muchos más . Seguramente más del doble
9 K 131
Pablosky #10 Pablosky *
#3 The Lancet calculó hace mucho 680.000. Era una estimación un poco por lo alto, pero no me parece nada descabellada ya que literalmente se han muerto de hambre y eran 2.3 millones.
0 K 12
Supercinexin #6 Supercinexin *
Lo que hemos visto ahí en esa franja de territorio con dos millones y pico de personas es una demolición total con bombas de aviación y artillería.

Setenta mil pollas, para el culo de Netanyahu.

Ahí hay más de medio millón de asesinados. Tirando por lo bajo.
6 K 103
#1 Mustela
Tanta tecnología y no saben ni contar.
1 K 33
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#1 Se sabía pero no se admitía.
3 K 49
salteado3 #11 salteado3
#1 Claro que sí: Israel 12 points :troll:
0 K 11
#9 concentrado
Es un paso. Ahora sólo les falta reconocer que lo que está haciendo el ejército israelí es un genocidio.
1 K 30
Noeschachi #5 Noeschachi
Admiten 208 Lídices, ni pa ti ni pa mi
es.wikipedia.org/wiki/Lídice
0 K 12

menéame