El Ejército de Israel recibe su primer láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

El Ministerio de Defensa de Israel ha entregado este domingo al Ejército israelí el primer sistema láser de defensa de intercepción antiaérea, el 'Rayo de Hierro', con vistas a su próxima integración en la combinación de sistemas antiaéreos israelíes. El sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y a mínimo coste, según el Ministerio de Defensa.

makinavaja #1 makinavaja
Veremos si es tan eficaz como la "Cupula de Hierro", que cada vez que les mandan misiles se cuelan con tremenda facilidad.... :troll: :troll: :troll:
jonolulu #2 jonolulu
Pues a ver si se meten el rayo por el culo y lo encienden.

GENOCIDAS
reithor #4 reithor
El nombre es una mierda. Un rayo de hierro es como una espada de luz... Dicho esto, a ver si falla y les sale el rayo por la culata.
Traspié #5 Traspié
Cúpula de hierro, rayo de hierro, corazón de piedra y cara de cemento armado. Faltan zapatos de cemento.
#6 kaos_subversivo
#5 no te olvides de la onda de David! xD
MonoMico #3 MonoMico *
Lo de mínimo coste... Para empezar es más barato levantar un dron con basura que tumbarlo con un láser. Si partimos de ahí, la economía de guerra parte con deuda.
