El Ejército de Israel recibe su primer láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

El Ministerio de Defensa de Israel ha entregado este domingo al Ejército israelí el primer sistema láser de defensa de intercepción antiaérea, el 'Rayo de Hierro', con vistas a su próxima integración en la combinación de sistemas antiaéreos israelíes. El sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y a mínimo coste, según el Ministerio de Defensa.