6
meneos
30
clics
El Ejército español se prepara en Huesca para el ejercicio militar de la OTAN en Noruega ante una posible guerra en el ártico
Las maniobras, denominadas Cold Response, reúnen a 25.000 soldados de 14 países.
|
etiquetas
:
ejército
,
otan
,
ejercicio
,
guerra ártico
#3
Connect
Se les ha ido la olla al 20 Minutos.
Estas son maniobras que se hacen habitualmente. Y como son unidades destinadas a montaña, pues en invierno se esperan a que haya nieve, que es ahora. Pero nada de guerra ni pollas. Y menos después de la bajada de pantalones que se cascó Donald Trump en Davos donde aseguró explícitamente que no iba a conseguir Groenlandia por la fuerza y que lo que esperaba es llegar a algún tipo de acuerdo (mejor, porque ya lo tiene como miembro de la OTAN).
3
K
48
#5
nemeame
Para lo que hay que prepararse es para una guerra de todos los países contra EE.UU.
2
K
41
#6
elgranpilaf
#5
Me ofrezco voluntario
0
K
11
#1
tul
habia una vez... un circo... nanananana...
www.youtube.com/watch?v=oVYnS1Hn5Vo
0
K
11
#4
elgranpilaf
A por ellos oe, a por ellos oeeeee!!!
0
K
11
#2
Spirito
*
A la cabrilla de la legión no la han depilado. No digo más.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
