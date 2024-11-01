Ejército danés evacua por emergencia médica a un militar de un submarino de EEUU frente a Groenlandia

El ejército de Dinamarca anunció el sábado que evacuó a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a las costas de Nuuk, capital de Groenlandia. Según el comunicado, "un miembro de la tripulación requirió tratamiento médico de emergencia" y fue trasladado al hospital de Nuuk. La evacuación se efectuó con un "helicóptero desplazado desde el buque de inspección Vaedderen", una fragata danesa basada en Nuuk que realiza misiones de vigilancia entre Groenlandia y las islas Faroe. Relacionada: menea.me/2gxs7
#2 Esa no cuenta por qué Trump ha enviado el barco. Lo lógico hubiese sido menear esta y luego esa, son 2 noticias distintas.