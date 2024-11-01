edición general
20 meneos
24 clics
Ejército danés evacua por emergencia médica a un militar de un submarino de EEUU frente a Groenlandia

Ejército danés evacua por emergencia médica a un militar de un submarino de EEUU frente a Groenlandia

El ejército de Dinamarca anunció el sábado que evacuó a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a las costas de Nuuk, capital de Groenlandia. Según el comunicado, "un miembro de la tripulación requirió tratamiento médico de emergencia" y fue trasladado al hospital de Nuuk. La evacuación se efectuó con un "helicóptero desplazado desde el buque de inspección Vaedderen", una fragata danesa basada en Nuuk que realiza misiones de vigilancia entre Groenlandia y las islas Faroe. Relacionada: menea.me/2gxs7

| etiquetas: dinamarca , evacuar , emergencia , militar , eeuu , groenlandia
17 3 0 K 259 actualidad
5 comentarios
17 3 0 K 259 actualidad
#2 Marisadoro *
Relacionada....

Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
www.meneame.net/story/trump-envia-barco-hospital-groenlandia-enfermos-
3 K 59
jm22381 #1 jm22381 *
Esta es la noticia que provoca la otra ( www.meneame.net/story/donald-trump-despliega-barco-hospital-hacia-groe ) para que se entienda lo que ha pasado y por qué Trump se ve obligado a mandar un barco hospital no vaya a ser que los daneses le curen al militar gratis y descubra que vive en un país tercermundista :troll:
#2 Esa no cuenta por qué Trump ha enviado el barco. Lo lógico hubiese sido menear esta y luego esa, son 2 noticias distintas.
10 K 151
sotillo #4 sotillo
#1 Lo mismo el resto de la tripulación no se encuentra mucho mejor
0 K 10
Don_Pixote #3 Don_Pixote
xD xD es de broma ya todo
2 K 36
#5 Kuruñes3.0
País de chichinabo (USA).
1 K 21

menéame