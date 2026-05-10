El Ejército británico lanza personal médico en paracaídas para atender a un sospechoso de hantavirus en Tristán de Acuña

Un ciudadano británico que desembarcó en el remoto territorio presentó síntomas compatibles con la enfermedad. El Ejército del Reino Unido ha llevado a cabo una operación de emergencia para enviar personal sanitario y suministros médicos en paracaídas a Tristán de Acuña, el territorio habitado más remoto del país, tras detectarse un posible caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius. egún ha informado este domingo el Gobierno británico, un equipo "especializado" de las Fuerzas Armadas realizó "un audaz salto en paracaídas"
