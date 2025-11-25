Ejecutivo de sopas Campbell habría dicho que el pollo de la marca “salía de una impresora 3D”

Un ejecutivo de The Campbell's Company habría sostenido un encendido monólogo de una hora y quince minutos, durante el cual afirmó que su propio producto era “m**rda para gente pobre”. Martin Bally, uno de los vicepresidentes de la marca, fue grabado por un ex empleado de Campbell, Robert Garza, quien asegura tener un audio donde el ejecutivo le dice que la carne de la compañía “salía de una impresora 3D”. Garza declaró a Click On Detroit que grabó la arremetida de su exjefe después de sentir que algo “no estaba bien” con Martin cuando.........