Ejecutivo de sopas Campbell habría dicho que el pollo de la marca “salía de una impresora 3D”

Un ejecutivo de The Campbell's Company habría sostenido un encendido monólogo de una hora y quince minutos, durante el cual afirmó que su propio producto era “m**rda para gente pobre”. Martin Bally, uno de los vicepresidentes de la marca, fue grabado por un ex empleado de Campbell, Robert Garza, quien asegura tener un audio donde el ejecutivo le dice que la carne de la compañía “salía de una impresora 3D”. Garza declaró a Click On Detroit que grabó la arremetida de su exjefe después de sentir que algo “no estaba bien” con Martin cuando.........
Se trataría de hacer crecer células musculares, de pollo en este caso, en tanques de cultivo.
Estas células, idénticas a las de un pollo normal, se usarían en una impresora 3D para imprimir pechugas fileteadas o cualquier otra forma.
Si se consigue sería una manera más sostenible y ética de conseguir proteínas: necesita muchos menos recursos, genera menos desperdicios y no mata animales.
Así que desde mi punto de vista no sería “m**rda para gente pobre”.
El caso es que es mentira, esa tecnología todavía no está madura para generar carne por toneladas a un precio inferior al de la carne de pollo convencional.
