edición general
13 meneos
14 clics
EEUU quiere derribar el Gobierno de Cuba este año, según el 'Wall Street Journal'

EEUU quiere derribar el Gobierno de Cuba este año, según el 'Wall Street Journal'

Espoleado por el éxito sin consecuencias del ataque a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, el presidente de EEUU, Donald Trump, avanzó el pasado 11 de enero que el siguiente gobierno que quiere derribar es el cubano. Los planes ya están en marcha y el Gobierno de Trump quiere que la isla renuncie al comunismo antes de que acabe el año, según el Wall Street Journal.

| etiquetas: eeuu , derribar , gobierno , cuba , wsj , trump tirano
11 2 0 K 86 actualidad
8 comentarios
11 2 0 K 86 actualidad
Mountains #2 Mountains
Fuck USA, Fuck trump, Fuck imperialismo

Boicot USA.. Tesla, Apple, McDonnals, Cocacola, Apple, Amazon, Starlink, Twitter (X)..
6 K 98
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 su representante aquí es @pertinax por si lo veis comentar y atacar gente de izquierdas en la web
3 K 66
Tkachenko #6 Tkachenko
#4 y su banda de clones
2 K 46
#1 okeil
Como todos los años anteriores
1 K 30
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
#1 #3 pero ahora con lo de maduro se ven impunes de hacer y deshacer a su antojo
1 K 27
Format_C #3 Format_C
Llevan tratado de hacerlo desde 1959
1 K 27
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Los cubanos tienen el culo pelao de aguantar las amenazas de estos babosos subnormales.
Muerte a los Estados Unidos.
0 K 11
Andreham #7 Andreham
¿Y entonces qué hombre de paja van a tener los cryptobros?
0 K 8

menéame