EEUU quiere derribar el Gobierno de Cuba este año, según el 'Wall Street Journal'

Espoleado por el éxito sin consecuencias del ataque a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, el presidente de EEUU, Donald Trump, avanzó el pasado 11 de enero que el siguiente gobierno que quiere derribar es el cubano. Los planes ya están en marcha y el Gobierno de Trump quiere que la isla renuncie al comunismo antes de que acabe el año, según el Wall Street Journal.