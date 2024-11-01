EEUU quiere derribar el Gobierno de Cuba este año, según el 'Wall Street Journal'

Espoleado por el éxito sin consecuencias del ataque a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, el presidente de EEUU, Donald Trump, avanzó el pasado 11 de enero que el siguiente gobierno que quiere derribar es el cubano. Los planes ya están en marcha y el Gobierno de Trump quiere que la isla renuncie al comunismo antes de que acabe el año, según el Wall Street Journal.
| etiquetas: eeuu , derribar , gobierno , cuba , wsj , trump tirano
Boicot USA.. Tesla, Apple, McDonnals, Cocacola, Apple, Amazon, Starlink, Twitter (X)..
Muerte a los Estados Unidos.