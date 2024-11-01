edición general
EEUU prohibió a España usar sus aviones en una guerra contra Marruecos Durante el conflicto por Sidi Ifni (1957-1958), en África Occidental, hoy parte de Marruecos, el gobierno estadounidense impidió

Siete décadas antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez le haya negado a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón para atacar Irán, las tensiones entre el país norteamericano y España se produjeron en sentido contrario: Washington negó a las fuerzas militares españolas utilizar sus recursos. Fue en la guerra de Sidi Ifni, de 1957, en pleno proceso de descolonización africana, cuando un tratado jugó en contra de los intereses españoles y acabó resultando decisivo para perder aquella campaña.

#2 candonga1
El facherío ayer, como hoy: fuerte ante el débil, débil ante el fuerte.
#1 Nasser
Me recuerda al control sobre los F35
makinavaja #6 makinavaja
#1 Todo el armamento que se compra a EEUU está supeditado a autorización de uso, por contrato...
Connect #3 Connect
Han debido andar rebuscando hasta que han dado con una prohibición para una guerra de hace casi un siglo! xD

Que si hombre. Que estamos todos de acuerdo con Sánchez. No hacia falta andar rebuscando
satchafunkilus #4 satchafunkilus
#3 hace 60 y pico años nos impidieron defendernos usando sus armas, y otros 60 años antes de eso nos quitaron una gran parte de nuestro territorio de forma miserable.

En agradecimiento nosotros les dejamos poner bases en nuestro pais y en agradecimiento eso nos amenazan con sanciones.

Sin duda son aliados de primera.
#5 Nasser *
#3 "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo" The Life of Reason de George Santayana, filósofo español 1905. Enla crisis de Perejil, tampoco nos apoyaron y eso que estaba el "lameculos" de Aznar algunos no aprendéis. Saludos
