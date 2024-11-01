EEUU prohibió a España usar sus aviones en una guerra contra Marruecos Durante el conflicto por Sidi Ifni (1957-1958), en África Occidental, hoy parte de Marruecos, el gobierno estadounidense impidió

Siete décadas antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez le haya negado a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón para atacar Irán, las tensiones entre el país norteamericano y España se produjeron en sentido contrario: Washington negó a las fuerzas militares españolas utilizar sus recursos. Fue en la guerra de Sidi Ifni, de 1957, en pleno proceso de descolonización africana, cuando un tratado jugó en contra de los intereses españoles y acabó resultando decisivo para perder aquella campaña.