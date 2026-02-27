EEUU pide a su personal no esencial que se marche de la embajada de Israel en pleno despliegue militar en Oriente Medio

El Departamento de Estado norteamericano ha actualizado las recomendaciones de viaje a Israel esta misma mañana y autoriza desde hoy a su personal no esencial a abandonar la embajada de Estados Unidos en ese país debido a "riesgos de seguridad". La actualización, que se ha publicado en primer lugar en las redes de la embajada de EEUU en Jerusalén, añade además que la delegación diplomática puede determinar sin previo aviso restricciones a su personal para moverse por zonas de Jerusalén o Cisjordania. "El personal puede considerar abandonar....