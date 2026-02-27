edición general
EEUU pide a su personal no esencial que se marche de la embajada de Israel en pleno despliegue militar en Oriente Medio

El Departamento de Estado norteamericano ha actualizado las recomendaciones de viaje a Israel esta misma mañana y autoriza desde hoy a su personal no esencial a abandonar la embajada de Estados Unidos en ese país debido a "riesgos de seguridad". La actualización, que se ha publicado en primer lugar en las redes de la embajada de EEUU en Jerusalén, añade además que la delegación diplomática puede determinar sin previo aviso restricciones a su personal para moverse por zonas de Jerusalén o Cisjordania. "El personal puede considerar abandonar....

#1 Pitchford
Ya va a terminar la pantomima de la negociación, solo para justificar que los iraníes son muy peligrosos y no quieren destruir sus armas de destrucción masiva...
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Se vienen cositas
#5 ddomingo
Me parece que van a llover pepinos
lolerman #2 lolerman
¿Van a sacrificar a Israel para tomar Irán?
tul #7 tul
#2 solo a sus habitantes mas pobres que no pueden salir corriendo de alli
A.more #4 A.more
Aquí la escusa cual es? En cuba cual es? En Venezuela? Son los terroristas mundiales
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#4 Aquí lo defendían hasta no hace mucho como el presidente de eeuu más pacífico de la historia
vilgeits #6 vilgeits
A ver si es que va a haber un "atentado" y USA se ve "obligado" a intervenir militarmente.
#8 unaiur
#6 igual se les hunde un barquito llamado Maine II
