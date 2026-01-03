edición general
EEUU llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que salgan de inmediato”, indicó el escrito de la sede diplomática. Las autoridades también instaron a sus connacionales en el exterior a no viajar a esa nación

YSiguesLeyendo
El comunicado detalla: "Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y hurtos a vehículos son comunes“; y añade que las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses durante períodos prolongados, sin notificar a las autoridades consulares estadounidenses.

El Departamento de Estado advirtió también sobre la falta de capacidad de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para brindar asistencia consular directa, ya que sus

IkkiFenix
El comunicado detalla: "Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y hurtos a vehículos son comunes“; y añade que las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses durante períodos prolongados, sin notificar a las autoridades consulares estadounidenses.

Entonces se parecen bastante a EEUU. Pero vamos, que hay delincuencia en Venezuela no es nuevo.
maria_corina
Lo que le jode a la izquierda española es lo que ustedes ven en la foto. Si Maduro fuera de derecha estarían pidiendo desde hace tiempo la intervención armada, pero como es de los suyos, entonces que sea un golpista, asesino, narcotraficante y que tenga a su país en la más absoluta de las miserias (con millones de exiliados) no solamente es deseable, sino que les sirve como argumento para sus prácticas onanistas. Son así de psicópatas. Y no hay nada más. Y en el fondo, estos perros lo saben. Les pese a quien les pese. Todo lo hacen por ideología.  media
candonga1
#2 Tenemos a la Premio Nobel de la paz en MNM desde hace dos horas.

Albricias!!!
rogerillu
#2 si Maduro fuera de derechas EEUU no habría bombardeado Venezuela
