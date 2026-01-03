EEUU llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que salgan de inmediato”, indicó el escrito de la sede diplomática. Las autoridades también instaron a sus connacionales en el exterior a no viajar a esa nación
| etiquetas: venezuela , trump
El Departamento de Estado advirtió también sobre la falta de capacidad de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para brindar asistencia consular directa, ya que sus
… » ver todo el comentario
Entonces se parecen bastante a EEUU. Pero vamos, que hay delincuencia en Venezuela no es nuevo.
Albricias!!!