EEUU ha recortado los programas para investigación y ciencia. Europa y España están reclutando a sus científicos

El objetivo de Europa y España es captar el talento científico afectado por los despidos y recortes en ciencia de EEUU.

Sr.No #6 Sr.No
Sabéis cómo EEUU ganó su posición de potencia de la investigación y el avance científico durante el S.XX, no?

Pues empezó con unos cuantos que reclutó en Alemania y continuó con otros que atrajo posteriormente de otros países. :troll:

en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

Spoiler Alert, los Rusos hicieron lo mismo; se los repartieron como cromos de pokémon.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Pero vamos a ver ¿NO ÉRAMOS VASALLOS? :troll:
Anfiarao #3 Anfiarao
#1 hasta para trollear se necesita un poquito de arte.

No es tu caso...
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
#3 a la personaje esta lo de trolear le queda muy grande. Apenas le llega para soltar memeces
josde #11 josde
#7 Pero es hombre,mujer o neutro, yo se lo pregunte y no me contesto.
azathothruna #9 azathothruna
#1 El esclavo roba migajas de vez en cuando :shit: :troll:
#4 Eukherio
Es una de las cosas que hizo grande a Estados Unidos, aceptar talento extranjero aprovechando persecuciones políticas. Si Trump y los republicanos se han empeñado en chorradas como que las renovables son mierda qué menos que aprovechar.
Torrezzno #5 Torrezzno
Pues muy bien porque hace falta relevo en los chiringuitos
josde #8 josde
Esos son los del PP, Feijoo lo dice claramente.
aruleno #2 aruleno
Pues cuando entre el PP que se vayan despidiendo.
azathothruna #10 azathothruna
#2 Ya me lo imagino.
Un ganador de 2 nobeles que huyo de gringolandia, desterrado por los ezpañistanies patrios porque es "ilegal"
