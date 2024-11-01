·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9036
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
6998
clics
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
6669
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
4030
clics
Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona
4257
clics
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
más votadas
796
Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas
549
Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
462
Feijóo presidirá el Cártel Jalisco tras la caída de El Mencho
410
La jueza de la dana da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
346
Diez minutos y 11.000 euros: el coste del pregón de Mario Vaquerizo por el Carnaval desata críticas en Ciudad Real
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
24
clics
EEUU ha recortado los programas para investigación y ciencia. Europa y España están reclutando a sus científicos
El objetivo de Europa y España es captar el talento científico afectado por los despidos y recortes en ciencia de EEUU.
|
etiquetas
:
recortes
,
usa
,
ciencia
,
investigación
,
reclutamiento
,
europa
17
4
1
K
142
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
1
K
142
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Sr.No
Sabéis cómo EEUU ganó su posición de potencia de la investigación y el avance científico durante el S.XX, no?
Pues empezó con unos cuantos que reclutó en Alemania y continuó con otros que atrajo posteriormente de otros países.
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
Spoiler Alert, los Rusos hicieron lo mismo; se los repartieron como cromos de pokémon.
3
K
45
#1
ElenaCoures1
Pero vamos a ver ¿NO ÉRAMOS VASALLOS?
4
K
33
#3
Anfiarao
#1
hasta para trollear se necesita un poquito de arte.
No es tu caso...
9
K
95
#7
manc0ntr0
#3
a la personaje esta lo de trolear le queda muy grande. Apenas le llega para soltar memeces
5
K
66
#11
josde
#7
Pero es hombre,mujer o neutro, yo se lo pregunte y no me contesto.
0
K
20
#9
azathothruna
#1
El esclavo roba migajas de vez en cuando
0
K
18
#4
Eukherio
Es una de las cosas que hizo grande a Estados Unidos, aceptar talento extranjero aprovechando persecuciones políticas. Si Trump y los republicanos se han empeñado en chorradas como que las renovables son mierda qué menos que aprovechar.
2
K
25
#5
Torrezzno
Pues muy bien porque hace falta relevo en los chiringuitos
0
K
20
#8
josde
Esos son los del PP, Feijoo lo dice claramente.
0
K
20
#2
aruleno
Pues cuando entre el PP que se vayan despidiendo.
0
K
7
#10
azathothruna
#2
Ya me lo imagino.
Un ganador de 2 nobeles que huyo de gringolandia, desterrado por los ezpañistanies patrios porque es "ilegal"
0
K
18
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues empezó con unos cuantos que reclutó en Alemania y continuó con otros que atrajo posteriormente de otros países.
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
Spoiler Alert, los Rusos hicieron lo mismo; se los repartieron como cromos de pokémon.
No es tu caso...
Un ganador de 2 nobeles que huyo de gringolandia, desterrado por los ezpañistanies patrios porque es "ilegal"