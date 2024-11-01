EEUU ha dado $21.700 millones en ayuda militar a Israel para la guerra en Gaza, dice informe

Desde que comenzó la guerra en Gaza hace dos años, los gobiernos de los presidentes estadounidenses Joe Biden y Donald Trump han proporcionado al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar al gobierno israelí, según un nuevo estudio publicado el martes, en el segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel que desataron el conflicto.
Para el genocidio
Gran logica de los carepalida fascistas