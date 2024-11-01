edición general
EEUU ha dado $21.700 millones en ayuda militar a Israel para la guerra en Gaza, dice informe

Desde que comenzó la guerra en Gaza hace dos años, los gobiernos de los presidentes estadounidenses Joe Biden y Donald Trump han proporcionado al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar al gobierno israelí, según un nuevo estudio publicado el martes, en el segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel que desataron el conflicto.

| etiquetas: eeuu , gaza , trump , israel , netanyahu , dinero , matar , niños , bombas , dólar
8 comentarios
adimdrive #5 adimdrive
Para la guerra no
Para el genocidio
5 K 63
javibaz #4 javibaz
Guerra no, genocidio.
4 K 49
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El resto lo han financiado en cómodos plazos ...
0 K 17
joffer #8 joffer
Si sigues el rastro del dinero se descubren pronto los culpables
0 K 12
azathothruna #1 azathothruna
Que salvar al pueblo elegido es mas importante que los granjeros y los seguros.
Gran logica de los carepalida fascistas :troll:
0 K 11
#2 Jodere
Mas bien han sido los judios de EEUU los que lo han dado, mandan en todo alli.
0 K 5
johel #6 johel *
#2 Como dice el "chiste" ; "¿Por que Israel no se postula como un estado mas de eeuu? Porque solo tendrian 1 congresista y 2 senadores"
0 K 11
#7 Jodere
#6 Muy bueno, no te puedo votar.
0 K 5

