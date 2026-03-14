EEUU critica la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre la guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dedicado las últimas horas a criticar en redes sociales y ruedas de prensa, respectivamente, la cobertura informativa de los medios estadounidenses sobre la guerra de Irán, y en especial la efectuada por la cadena CNN, en proceso de adquisición por la familia Ellison, próxima al mandatario norteamericano.