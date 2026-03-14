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EEUU critica la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre la guerra de Irán

EEUU critica la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre la guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dedicado las últimas horas a criticar en redes sociales y ruedas de prensa, respectivamente, la cobertura informativa de los medios estadounidenses sobre la guerra de Irán, y en especial la efectuada por la cadena CNN, en proceso de adquisición por la familia Ellison, próxima al mandatario norteamericano.

| etiquetas: eeuu , cobertura informativa , guerra de irán
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3 comentarios
9 1 0 K 118 actualidad
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Que no publiqueis fotos satélite coño, que se nos ven las vergüenzas

Y qué es eso de verificar y confirmar las pruebas que presentó Irán de que efectivamente fuímos nosotros quienes masacramos a las 170 niñas y profesores de un colegio en un doble ataque, en el último quemando vivas a las supervivientes


Putos woke zurdos de mierda
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perrico #1 perrico
Tiene a todos los medios comprados y todavía se queja.
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Laro__ #3 Laro__
Solo aceptarán informativos lamebotas y, sino me adulas, te chantajeo o te compro. Lo mismo que las clones peperas que han parido en España.
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menéame