EEUU critica la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre la guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dedicado las últimas horas a criticar en redes sociales y ruedas de prensa, respectivamente, la cobertura informativa de los medios estadounidenses sobre la guerra de Irán, y en especial la efectuada por la cadena CNN, en proceso de adquisición por la familia Ellison, próxima al mandatario norteamericano.
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Y qué es eso de verificar y confirmar las pruebas que presentó Irán de que efectivamente fuímos nosotros quienes masacramos a las 170 niñas y profesores de un colegio en un doble ataque, en el último quemando vivas a las supervivientes
Putos woke zurdos de mierda